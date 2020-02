Estamos a pocos días de celebrar el día del amor y la amistad, por ello las historias más fascinantes de nuestras celebridades favoritas toman protagonismo en nuestra plataforma. Una de ellas es la que nos reveló recientemente Ana Patricia Gámez en una agradable entrevista que le realizamos, en la cual nos habló de sus preferencias y recomendaciones de regalos perfectos de Amazon para sus seres queridos en estas fechas. La copresentadora de Enamorándonos USA (Unimás) nos contó que durante sus años de adolescente, vivió una experiencia amorosa que la acercó a realizar su vida en Estados Unidos.

©@anapatriciatv Ana Patricia Gámez reveló una gran anécdota de amor

Y es que, a raíz de la decisión de sus padres por separarla de una relación, Ana Patricia llegó a California, por primera vez, con tan solo 18 años. Así lo recuerda: “Fue en mi época de adolescente en donde estaba enamorada de un muchacho con el cual mi familia no quería que yo tenga de novio. Estaba con él a escondidas, pero uno como adolescente no se da cuenta, ¿no? Pero los padres sí y ahora que soy madre me doy cuenta de todo”, expresó.

Y continuó: “La cosa es que me cachan quedando con esta persona. Me castigaron horrible y me mandaron al extranjero a estudiar, de México a California, para que me alejara de esa persona y sí lo lograron, tenía 18 años”, recalcó la mexicana a HOLA! USA.

Sin saberlo, dicho episodio sentó las bases de lo que vendría a ser su futuro en suelo americano, ya que tras una breve temporada en USA, volvió a México para continuar sus estudios en la universidad, pero con la seguridad de retornar para ir en busca de sus sueño americano.

©@anapatriciatv La presentadora mexicana ha formado una linda familia junto a su esposo Luis Martínez y sus dos hijos, Giulietta y Gael

“Pues, prácticamente me hizo un favor porque de ahí fue cuando yo conocí a mi primera pareja en donde entablamos una relación. O sea, fue cuando llegué a los Estados Unidos la primera vez, porque regresé a México a estudiar a la universidad pero con el plan a futuro de volver. Por algo pasan las cosas, porque si no hubiese pasado eso a lo mejor nada de esto hubiese pasado.”, recordó.

A pesar de ello, Ana guarda los mejores recuerdos de esa linda etapa de su vida ya que esa persona también le dejó un gran aprendizaje de vida, experiencia que espera transmitir a sus hijos cuando sean grandes.