"Ella no tenía idea", continuó. "Nadie lo sabía. Nadie de mi equipo sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño", agregó. A pesar de ello, aún no creía lo que le decían.

Kim Kardashian y los motivos que la llevaron a pensar en la reencarnación de su padre

Hubo un detalle más que convenció a Kim de que su padre está más presente en su vida, a pesar de haber fallecido en el año 2003. "La enfermera de mi bebé, tuve que salir de la ciudad y realmente necesitaba sus servicios", explicó.

©@kimkardashian Robert Kardashian falleció en el año 2003

"Pero ella tuvo un baby shower al que tuvo que ir. Y yo dije: 'Está bien, puedes llevar a mi hijo al baby shower, si te parece bien'. Realmente necesitaba la ayuda. Ella lo lleva a un baby shower, y una mujer se le acerca y le dice: "¿Es este tu hijo?" Y ella dijo: 'No, no, no, solo lo estoy mirando'. Y ella dijo: 'Bueno, solo tengo que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado'".