Ana patricia Gámez y su esposo, Carlos Martínez, tuvieron la que quizá podría calificarse como la pelea más tierna. ¡Y todo por unos tamales! La presentadora de Enamorándonos contó muy emocionada a sus fans que el 2 de febrero en México se había celebrado el Día de la Candelaria, en el que se lleva a misa al niño Dios de la rosca de reyes, y que se acompaña con el tradicional platillo mexicano. Y antojó tanto a sus seguidores que su esposo no se pudo resistir a la tentación.

Loading the player...

La mamá de Giulietta y Gael se preparó un desayuno lleno de sabor mexicano que compartió con sus fans. "Hoy me levanté con un antojo especial, tamales mexicanos y huevos estrellados. ¿Y ustedes qué suelen desayunar? Y ahí perdonen si los antojo", escribió la presentadora sobre su menú. Y Carlos no se quedó con las ganas y cuando ella no estaba en casa, él cumplió el mismo antojo.

©@anapatriciatv Ana Patricia no se contuvo para reclamar a su esposo

Al llegar a su hogar, Ana Patricia se dio cuenta de que ya no había tamales en casa y de inmediato se dirigió al culpable: su esposo. Y aunque aceptó que había sido él, su motivo fue una gran prueba de amor: "Pensé mucho en ti y dije: 'De que engorde ella ya que está haciendo mucho ejercicio a que engorde yo, pues mejor engordo yo. ¡Ves todo lo que te amo! ¡Lo hice por ti!", respondió el hermano de Karla Martínez.