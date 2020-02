Aunque se trata de una oportunidad que ya quería tener entre manos, Jacky se aseguró de tener horarios flexibles para poder estar con sus cinco hijas el mayor tiempo posible. A diferencia de una telenovela, la serie le permitirá que sea de esa manera.

Jacky Bracamontes y la razón por la que le cuesta a aceptar un protagónico en una telenovela

Aunque le encanta su carrera como actriz, sus prioridades como mamá son mayores. “Mi sueño de vida siempre fue tener una familia, yo quería casarme y tener hijos”, aseguró en el programa. "Nadie me cuenta lo que es hacer una telenovela como protagonista. No sé si ahora ya cambiaron", recordó sobre cómo era trabajar en una producción.

©@jackybrv Jacky recordó lo pesado que era trabajar como protagonista de una telenovela

"Era estar nueve meses casada con un proyecto. Yo no podía salir con mis amigas, dejaba de ver a mis amigas, a mi familia, llegaba la noche y lo único que quería era meterme a la cama a dormir", explicó sobre los sacrificios que una actriz hace por su trabajo.

"Siete de la mañana, levantarme y llegar al proyecto con la ojera. No podía tener vida social. Vida personal, no existía", agregó. Pero el corazón la llamaba más que la fama y el éxito: "Yo dije, si sigo así toda mi vida nunca voy a conocer a una persona, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijas".

Por ello es que Jacky llevó su carrera por un camino similar pero que no le exigía todo el tiempo y la energía al grado de no pasar tiempo con sus pequeñas. "Siempre me gustó ser conductora y me incliné más por este camino porque si no nunca voy a cumplir con mi sueño que me llama de aquí adentro", dijo sincera.

©@jackybrv Jacky es la más feliz con sus cinco hijas: Mini Jacky, Caro, Renata, Paula y Emilia; a quienes tuvo con su esposo Martín Fuentes

"Hoy soy mamá de cinco niñas y no me veo metida en un foro de lunes a sábado. Ya no", agregó segura la esposa de Martín Fuentes. "No hay forma de que yo me pierda hacer la tarea con mis hijas", puntualizó.