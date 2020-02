¿Y por qué no te has vuelto a casar?

He estado a punto de casarme dos veces en Los Ángeles. Dos veces compré el anillo pero eso nadie lo sabe. Una era del mundo artístico que es coreógrafa de muchos famosos incluso de Jennifer Lopez y la otra fue una Playboy Bunny.

¿Has vuelto hablar con Jennifer Lopez?

No. Eso quedó ahí y cada quien con lo suyo. La última vez que tuve contacto con ella fue hace 12 años.

©GettyImages El cubano confesó que tiene una pregunta que le gustaría hacerle a su exesposa

¿Y en todo este tiempo nunca han coincidido en un lugar?

Una vez nos cruzamos por segundos. Ella estaba en un lugar al que yo llegué segundos después de que se fue, pero sin querer.

¿Crees que si, por esas cosas de la vida, ella te ve en algún lugar te saludaría?

Lo que pasa es que sucedieron muchas cosas. Me he tenido que defender con uñas y dientes y ganado las demandas, eso es algo que la gente no sabe. Me ha dolido la situación en que ella me ha puesto por cosas que yo no hice.

¿Qué te gustaría decirle o que tema crees que ha quedado pendiente con ella?

Ella sabe que nunca he tocado cosas, ni he hecho nada; pero si la veo le preguntaría ¿qué es lo que yo te he hecho? Han pasado tantos años y me han juzgado por muchas cosas y muchos medios han vendido una imagen que no soy.

¿Aún sientes que estás enamorado de ella?

Eso es algo que yo me guardo para mí mismo.