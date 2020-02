Ángela Aguilar y su homenaje a Selena Quintanilla

Tras el arrollador éxito de su primer disco Primero soy mexicana (2018), Ángela Aguilar está de regreso con su material Baila esta cumbia, el cual es un homenaje a la fallecida Selena Quintanilla. A través de sus redes sociales, la hija de Pepe Aguilar compartió con ilusión la nueva portada de su disco, la cual ha causado un gran revuelo pues la joven tiene un look similar al de ‘La Reina del Tex-Mex’.

©@angela_aguilar_ Ángela Aguilar quiere llevar a música de Selena a las nuevas generaciones

Ángela acompañó la portada del CD con unas palabras en as que expresaba su emoción por este nuevo proyecto, el cual tiene como propósito difundir el legado de Selena Quintanilla con las nuevas generaciones.

©@angela_aguilar_ Baila esta cumbia está disponible en las plataformas desde el pasado 31 de enero

“No me queda más… que contarles que estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes mi nuevo proyecto. Es un homenaje y tributo a Selena Quintanilla. En mi disco pasado Primero soy mexicana tuve la oportunidad de homenajear a las grandes mujeres de la música mexicana. Este EP lo presento como homenaje y en agradecimiento a Selena”, escribió Ángela, la menor de los hijos de Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez-Alcalá.

©@angela_aguilar_ La heredera de ‘La Dinastía Aguilar’ no hace caso a las comparaciones de su trabajo

“Con admiración a una mujer mexicoamericana que expresaba su amor por la música y el escenario a través de bailes y canciones junto a su familia. Quisiera poder llevar su música a más niñas que no tuvieron la oportunidad de escucharla”, añadió la joven de 16 años.

Agradecida con Selena

En una entrevista con Un Nuevo Día (Telemundo), Ángela abundó acerca de las razones por las que realizó este proyecto. “Yo hice este homenaje este tributo como para agradecer. Selena siempre me enseñó a soñar”.

©GrosbyGroup Selena Quintanilla ganó un Grammy en 1995 como Mejor álbum regional mexicano

Sobre las opiniones divididas que se han dado sobre su trabajo y las comparaciones que se han hecho, la joven dijo que ella prefiere no hacer caso. “Hay críticas como en todo, pero yo no leo los comentarios y yo estoy cómoda en lo que estoy haciendo y me hace muy feliz”. La hija del cantante agregó: “Yo no estoy tratando de imitarla, ni hacerla yo. Ella tiene su estilo, yo tengo el mío. Yo hago mi humilde tributo diciéndole ‘muchas gracias por tu música, por abrirme las puertas y por enseñarme a bailar’. Eso estoy haciendo en este tributo”.

¿Y qué opinan los Quintanilla sobre este homenaje? La cantante compartió que les escribió una carta de su puño y letra a cada uno de los integrantes explicando por qué quería hacer este tributo, y contó que aún no había obtenido una respuesta de ellos.