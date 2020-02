La vida de Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, no sería la misma sin una integrante de su familia que la esperaba desde antes de nacer. Fiona, la mascota de la familia no sólo se convirtió en la hermana de la niña, sino en su perfecta compañera de juegos. La relación entre las dos consentidas del hogar es tan tierna que no solo tiene cegados de amor a sus padres, sino a los seguidores del productor y la cantante, quienes son testigos de cómo nació el amor entre Aitana y Fiona desde antes de que la niña llegara al mundo.

"Fiona: ¿Quién tenía que cuidarse de quién?", escribió Eugenio Derbez junto a un lindo video de Aitana poniéndole un sombrero de bruja a la bulldog, que se queda quieta luciendo el look impuesto por la niña hasta que ya no puede más y se mueve para quitárselo. El actor y productor mexicano trata de mediar la situación, aunque muy en el fondo le encanta ver estos momentos entre su hija y su mascota.

©@alexrosaldo Aitana y Fiona, dos grandes amigas

Fiona llegó a la familia Derbez hace casi ocho años aún siendo una cachorrita. Desde el primer minuto, Eugenio y Alessandra la amaron y la consideraron su hija consintiéndola y mimándola todos los días. La familia creció con el nacimiento de Aitana en 2014, y con la misma alegría que los felices papás esperaban a la cigüeña, Fiona también lo hacía. "Amo esta foto. Es la viva imagen del amor. Tenía siete meses de embarazo y tanto Fiona como yo estábamos ansiosas por conocer a Aitana", relató Alessandra sobre una imagen en la que acariciaba su pancita de embarazo mientras Fiona estaba a su lado.