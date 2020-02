Ser enemigo de tu ex no es una regla, y Gaby Espino lo sabe muy bien. Lejos de guardar rencores por la persona que algún día robó su corazón, la actriz se lleva de maravilla con su ex novio Jaime Mayol, tanto que fue una de las invitadas a la celebración del cumpleaños 40 del actor, ¡y se nota que se llevan de maravilla. Junto a un grupo de amigos, Gaby cantó, bailó y hasta se emocionó con el momento del pastel de Mayol, una fiesta de la que quedaron huellas en las redes sociales de Espino y que sus seguidores agradecieron.

El grupo de amigos se reunió en un restaurante en donde los ritmos latinos no faltaron. En todo momento Gaby estuvo muy sonriente y conviviendo con los demás invitados sin olvidar tomarse una foto con el festejado.

©@jaimeamayol Jaime Mayol celebró su cumpleaños 40 junto a Gaby Espino

Y aunque para muchos parecería extraño que dos exes se llevaran tan bien, o que estas muestras de amistad en realidad son un acercamiento para retomar su relación; entre Gaby y Jaime parece sólo haber una amistad cordial. La pareja, que hizo sonar las alertas de romance en 2017, fue vista junta hasta febrero pasado.