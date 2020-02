No hay padre más entregado que Toni Costa. En más de una ocasión hemos sido testigos del amor y devoción que siente por su hija, la pequeña Alaïa. Sin embargo, la última publicación del coreógrafo en la que aparece con la niña, causó revuelo en las redes y todo tipo de comentarios negativos. El prometido de Adamari López hizo frente a los señalamientos de algunos usuarios, quienes desde su punto de vista consideraban que los besos en la boca entre padres e hijos no eran apropiados.

©@toni Esta fue la imagen que causó revuelo entre los seguidores de Toni

Varios usuarios comentaron la fotografía de Toni y, como es usual en él, no se quedó de ‘brazos cruzados’ y defendió a su familia. Una usuaria escribió: “Todo iba bien, hasta que al parecer se besan en la boca… No es mi business, pero ¿por qué no enseñan a los niños la diferencia de las partes que papá y mami besan los niños carita, frente, etcétera? La boca es para las parejas. La boca de los adultos tiene más gérmenes”.

©@toni La hija de Toni y Adamari cumplirá cinco años en marzo próximo

A lo que el experto en zumba respondió: “¿Cochinadas? Mire no sé usted, pero yo tengo higiene… Gracias por dejarme saber su filosofía de vida, pero no es la mía”.

Los comentarios sobre la imagen de Toni y su hija no cesaron. Otro de sus seguidores escribió: “Adamari, eso que está haciendo la niña no es bello. Él podrá ser su papá, pero eso es cochino se puede enfermar la niña. Tantas enfermedades que hay… enséñale que eso no se hace no parecen adultos por Dios que les pasa”.