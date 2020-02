La insistencia del cantante colombiano de nombre Bryan Álvarez, conocido artísticamente como Manuel José, al asegurar que es hijo de José José parece haber colmado la paciencia de los familiares del fallecido intérprete mexicano. Desde hace un buen tiempo, el imitador del “Príncipe de la canción” se ha promovido en los medios empeñado en recalcar que tiene un parentesco con el cantante. Por este motivo, Marysol, José Joel y su madre, Anel Noreña se han manifestado al respecto.

©GettyImages Los familiares de José José arremeten en contra del supuesto hijo de José José

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo, y lo va alcanzar. De buena se lo he dicho y si no no es de buena ley, pues de mala ley. Canta muy bonito, lo imita bien; pero no eres su hijo”, afirmó el hijo mayor de José José a la prensa.

Por su parte, la segunda esposa de José José declararó lo siguiente: “Si el se va en contra de José, está verdaderamente usurpando el lugar del hijo de José. Es una realidad y la tienes que aceptar”.

©@manueljoseoficial Bryan Álvarez, conocido como Manuel José, asegura que su parentesco con José José es legítimo

Del mismo modo, Marysol Sosa declaró a los medios: “Se le hizo su prueba y se le dieron sus resultados y ya. Para muestra un botón.

Como recordaremos, Manuel José saltó a la fama al ganar un concurso en su país al imitando a José José y desde ese momento se le vinculó por el gran parecido vocal y físico que tienen. Sin embargo, ambos se sometieron a una prueba de ADN y el resultado fue negativo. Manuel aseguró que los resultados habían sido manipulados y hasta hoy sostiene que es hijo del cantante de La nave del olvido.

La demanda interpuesta por los hijos mayores de José José a Bryan Álvarez es por usurpación de identidad y han exigido que se vuelva a realizar una prueba genética.