Kim Kardashian está acostumbrada a que las cámaras la sigan por todos lados. Los detalles de su vida son públicos no sólo por el reality que hizo famosa a su familia, Keeping Up with the Kardashians, sino también por sus publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, hay detalles que logra mantener fuera del ojo público y uno de ellos era el interior de su mansión. Como regla, Kim y su esposo Kanye West no muestran el interior de su hogar en las fotografías que comparten con el mundo. Tampoco se puede ver en el programa de televisión pues los camarógrafos tienen acceso limitado a las habitaciones. Pero a Kim y Kanye les ganó un poco el orgullo y por fin mostraron su hogar, decorado de forma minimalista y monocromático, en el que viven con sus cuatro hijos.

La pareja posó para las páginas de Architecture Desing, en donde también aparecen sonrientes sus hijos North, Saint, Chicago de cinco, cuatro y dos años, además de Psalm de ocho meses de edad. En las fotos se aprecia un lugar blanco, con pocos muebles, quizá sólo los necesarios, que dejan espacio para que sus hijos puedan correr y jugar por donde quieran.