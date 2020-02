De todas las historias de amor en el medio del espectáculo, la de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez es de nuestras favoritas. Y uno de los momentos más tiernos y memorables de la pareja fue aquel día en el que el actor sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio digna de un príncipe azul. Por ello es que Alessandra conmemoró la fecha de su compromiso, aquella que siempre imaginó pero que no esperaba y que le confirmó que junto a su hoy esposo no encontraría más que dicha y felicidad.

©@alexrosaldo Alessandra Rosaldo recordó el día en el que Eugenio Derbez le pidió que fuera su esposa

"Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida", escribió la cantante junto a una serie de fotos en las que se aprecia el sorpresivo momento. En aquel entonces, Eugenio se disfrazó de príncipe enmascarado para sorprender a su novia en un restaurante en la Ciudad de México.

©@alexrosaldo Eugenio Derbez se convirtió en un verdadero príncipe azul

A la par de una romántica serenata, Alessandra aceptó la sortija que su amado le daba. Y entre lágrimas de felicidad sellaron su pacto con un beso para después recorrer las calles en un corcel blanco.

©@alexrosaldo La pareja recorrió las calles montada en un caballo blanco

Al dar un vistazo al pasado, la también actriz sonrió al ver los años llenos de alegría que en ese entonces le esperaban. "Qué hermosa es la vida contigo amor mío. Eugenio Derbez, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor", agregó contenta.

Una historia de amor que continúa escribiéndose