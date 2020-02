Adamari López se quedó sin aliento al recibir una sorpresa a manos del diseñador colombiano Mauricio Benítez, conocido como “Mr. Bling” por sus increíbles cuadros hechos de cristales Swarovski que adornan las casas de los famosos como Jennifer Lopez, Cristiano Ronaldo, Kris Jenner, Alessandra Ambrosio, entre otros. “La chaparrita de oro” se quedó con la boca abierta el viernes pasado, cuando el artista le obsequió su retrato elaborado a base de las conocidas piedras preciosas.

©@adamarilopez Adamari López ya tiene su retrato hecho en piedras preciosas

Recientemente, la pareja de la conductora de Un nuevo día (Telemundo), Toni Costa, publicó un video en sus redes dando detalles del fino trabajo que ahora ocupa un lugar privilegiado en casa de los papás de la pequeña Alaïa.

“Miren esto, ya están viendo, ¿no?, miren que espectacular, pero miren con qué está hecho, pura piedra Swarovski. Yo creo que tiene unas cuantas, pero ¿cuántas tiene exactamente?”, pregunta el bailarín español a “Mr Bling”. “Como 70 mil”, responde el creador de la obra.

Asimismo, la misma Adamari no pudo contener su emoción al ver instalada en su pared una pieza de arte única con su rostro. “Miren que belleza me sorprendió cuando el viernes pasado me lo llevó a “Un nuevo día” y la verdad que quedé... que hasta lloraba de la emoción”, expresó.