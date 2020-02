“Emme, papá está muy orgulloso de ti. Tú eres mi corazón y yo soy siempre tuyo ”, escribió el intérprete de Valió la pena junto a una hermosa foto de su hija Emme durante su espectacular presentación en el Super Bowl. La niña de 11 años compartió el escenario con su mamá, Jennifer Lopez, en uno de los momentos más emotivos del espectáculo. Vestida de pies a cabeza de blanco con un atuendo de Versace, la hija de Marc Anthony mostró su impresionante voz cantando el éxito de su madre Let’s Get Loud y luego pasó al clásico Born In The USA de Bruce Springsteen.



©@jlo La pequeña Emme se robó el show en el Super Bowl

No es la primera vez que Emme sorprende a los fanáticos de JLo con su talento. Durante el concierto inaugural de It’s My Party Tour el verano pasado, la cantante de 50 años compartió el escenario con su hija, donde ambas cantaron el éxito Limitless juntas, dejando a la audiencia absolutamente sin palabras. "¡No puedo con esto!", Jennifer escribió aquel día con el video de la actuación de la joven. ¡Tampoco nosotros, Jen! Ver a mamá e hija juntas en el escenario nuevamente fue un placer absoluto.

©marcanthony Marc Anthony junto a su padre y sus mellizos Max y Emme

Con padres tan talentosos, no sería sorpresa que Emme siga los pasos de sus progenitores. Según JLo "ella tiene la voz de su papá". La también actriz explicó, durante una entrevista con ET, cómo la pequeña comenzó a cantar a muy temprana edad. “Emme siempre podía cantar, recuerdo cuando estaba en la cuna, cuando era una bebé, solía ... tararear, como tararear para sí misma, y Marc decía 'está cantando', y él tenía razón. "