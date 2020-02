¡Lo prometieron y lo cumplieron! Shakira y Jennifer Lopez se encargaron de animar el show de medio tiempo del Super Bowl LIV. La primera en salir fue Shakira, con un mix de los éxitos de su carrera. La colombiana se lució con su ya conocido movimiento de caderas que impactó por los flecos que llevaba en la falda.

©GettyImages Shakira presumió su abdomen plano con un conjunto rojo

El primer invitado especial de la noche fue Bad Bunny, con quien al ritmo de Chantaje puso a bailar a todos. Un ritmo que se quedó en el ambiente al continuar con su éxito Hips Don't Lie.

©GettyImages Shakira estuvo acompañada de Bad Bunny

Y empezó el turno de Jennifer Lopez que dejó claro que sigue siendo Jenny from the Block. JLo dejó impactados a todos con un look negro de piel que dejó al descubierto su cintura. Al entonar Waiting for Tonight, en segundos se cambió por un atuendo blanco con transparencias.

©GettyImages Jennifer Lopez cantó junto a J Balvin

Jennifer contó con la presencia de J Balvin en el escenario para interpretar Love Don't Cost a Thing. Mientras las luces de todos los colores iluminaban todo el estadio y ella entonaba On the Floor, Emme, la hija de Jennifer Lopez con Marc Anthony hizo su gran debut musical con el tema Born in the USA.

©GettyImages Shakira y JLo cumplieron su promesa de un gran show de medio tiempo

Las chicas se unieron para cantar Waka Waka y dar una lección de ritmo latino y baile, para después agradecer a todos con un cierre lleno de emoción.

Los emocionantes momentos antes del gran show

La emoción estaba a flor de piel en cada una de las cantantes. Jennifer Lopez lo mostró en un par de historias en sus redes sociales, en donde se podían ver los últimos ensayos y la cuenta final de este gran show. La alegría y los nervios se notaban en la prometida de Alex Rodriguez y sus bailarines, quienes incluso echaron una porra como augurio de buena suerte. JLo, orgullosa del trabajo de cada uno de los integrantes de su equipo, mostró el talento de los diseñadores que confeccionaban su look para la noche.