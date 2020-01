Esto era lo que Kobe Bryant pensaba acerca de la muerte

Hace más de tres años, Kobe Bryant no imaginaba la tragedia que sacudiría a su familia y que pondría fin a su vida y la de su hija Gianna, el pasado 26 de enero. A raíz de su fallecimiento, han salido a la luz diversas anécdotas del exjugador de los Lakers, como el profundo amor que sentía por su familia o su perspectiva de la vida. Telemundo retomó las declaraciones que Kobe hizo en 2016 al sitio web The Ringer, en las que habla de a visión que tiene sobre la muerte.

©kobebryant Kobe Bryant y su hija Gianna perdieron la vida en un accidente en helicóptero, el pasado 26 de enero

En aquella conversación con The Ringer, Kobe –quien tenía en ese entonces 38 años—explicó al periodista Micah Peters lo que él sentía respecto a la muerte. “Es un entendimiento de que no se puede tener vida sin muerte, no se puede tener luz sin oscuridad, ¿cierto? Así que es una aceptación de eso”.

©GettyImages Kobe decía que la muerte era aceptación; parte de un proceso natural

También habló de lo que la muerte representaba en su carrera profesional. “Cuando llegó el momento de decidir si retirarse o no, ese es realmente un momento de aceptación de la mortalidad que enfrentan todos los atletas”, continuó el basquetbolista. “Y si lo combates, siempre tendrás esa lucha interna dentro de ti, ¿sabes a lo que me refiero? Así que, me siento cómodo con la muerte”.

En esa misma conversación, el periodista le preguntó a Kobe que qué era lo que él creía que ocurría cuando llegaba el momento de partir. A lo que el basquetbolista –quien portó en su jersey los números 8 y 24—respondió. “No lo sé, pero lo sabré cuando muera”, dijo. “Para mí, es así de sencillo: 'No lo sé, ya veremos'”.