¿A qué mujer ves como la posible “sucesora” de Ivy Queen, con esa misma fuerza que tú tienes en el escenario?

Siento como que todas ellas son mis hijas, las que hablan bien y mal de mí. Como toda madre, cuando tienes hijos hay algunos que te salen buenos y otros rebeldes, pero no dejas a amar a tus hijos por eso. Me reflejo en muchas de ellas cuando veo uñas largas, cabellos en colores, porque sé que “mamá” marcó. Por ejemplo, Rosalía, con quien estuve dialogando los otros días, me parece espectacular porque hace la diferencia. Es diferente y a pesar de que no sea latina, su flow y el poder cantar con esa voz que le sale del alma, me encanta mucho su propuesta.

¿Qué es lo que más te gusta de ella?

A parte de su look y su voz, tengo mucho afecto por la letra y si me dejo llevar por eso pues sería Rosalía mi candidata. Lo de Rosalía ya es algo nato, ya que la criaron con canciones de Lola Flores, con herramientas en su casa y es algo en lo que me reflejo porque a mí también me criaron igual con buenas herramientas: salsa, Celia (Cruz), La Lupe. Me veo reflejada en ella también por su flow y su pasión al cantar.

¿Ves posible una colaboración con ella?

Sería una colaboración muy interesante pero igual que ella, puede sentarse y componer, yo me puedo sentar a componer y la colaboración sería espectacular. Me encantaría demasiado.