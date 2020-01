Al final, la actriz ya no quiso portar algo ajeno a su cuerpo por llenar las expectativas de terceras personas. "Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo", anotó. Agregó que en todo momento su novio, Danilo Carrera estuvo junto a ella apoyándola y buscando un médico que le ayudara a quitarse el silicón y que reconstruyera su físico sin importar el tamaño.

Michelle Renaud alza la voz sobre la enfermedad de los implantes de senos

"Hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño", dijo. Y en su caso al ver que de todas maneras la iban a operar para corregir una cirugía pasada que le había dejado restos de plástico en el cuerpo, prefirió quitarse todo el implante.

©@michellerenaud En todo momento contó con el apoyo de su novio, Danilo Carrera

"Ya me los quité y ahora lo quiero compartir, primero que nada, porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco!", escribió dirigiéndose a las mujeres con una idea similar. "Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!", siguió muy contenta. Para finalizar, agregó: "Y creo que si corremos la voz podemos ayudar a muchas mujeres. El breast implant illness es REAL".