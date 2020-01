Elissa Marie, la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, empieza a labrarse un futuro como actriz. Si bien apareció de forma muy breve junto a su padre en la telenovela Soltero con hijas, la niña por fin tendrá un papel más grande y será junto a su mamá. Así lo reveló la orgullosa madre, quien además adelantó que estarán trabajando juntas.

©@elissasbb Geraldine Bazán confirmó que su hija Elissa Marie pronto estará junto a ella en un proyecto de TV

"Regreso a Miami porque me integro a una serie en Telemundo", dijo Geraldine a varios medios en el aeropuerto antes de caer en cuenta de que no puede dar muchos detalles de este proyecto. "No te puedo contar todavía, pero es un buen proyecto... Es una sorpresa que tampoco les puedo contar. Elissa va a debutar también", confesó.

Y aunque no podía decir mucho de su nuevo proyecto que la llevará junto a sus hijas a Miami, la emoción la traicionó un poco. "Sólo fue un sneak peek", dijo,

Elissa Marie y el permiso de papá

Como se trata de una situación que, al final, es laboral para una niña menor de edad, Gabriel Soto dio su opinión al respecto, según pudo confirmar Elissa Marie, quien se encontraba junto a su mamá cuando hablaba con los reporteros. “Me dijo que con él estaba bien siempre que la escuela estuviera bien con esto y con que le encontrara una manera de ir y venir, me dijo, ‘haz lo que a ti te guste solo que asegúrate con la escuela y todo eso porque es muy importante'”.