Gabriel Soto, muy enamorado de Irina Baeva

Lejos de las especulaciones -y de las redes sociales-, Gabriel Soto e Irina Baeva llevan una relación en la que reina el amor. El propio actor explicó que no es necesario que exista un interés en las plataformas virtuales para mantener un noviazgo próspero. "No tenemos por qué no seguirnos, si no nos seguimos en Instagram, no pasaba nada, nos seguimos por todos lados, juntos. Si te sigues o no te sigues, si te comentas o no te comentas, no pasa absolutamente nada. Lo que importa es lo que pasa dentro de una relación", dijo tranquilo.

©@irinabaeva Gabriel Soto se confesó muy enamorado de su chica

"Me gusta que es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer sumamente inteligente, sumamente valiente, el hecho de dejar su hogar, su lugar de origen para viajar al otro lado del mundo para perseguir sus sueños y lograrlos vale muchísimo", contó el protagonista de Soltero con Hijas en entrevista con Escena.