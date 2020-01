En 2019, Alejandra Espinoza vivió uno de sus mayores retos profesionales al interpretar al personaje de la doctora Sonia Aristimuño en Rubí, la serie. La actriz compartió créditos con el guapo José Ron y en la ficción fueron pareja; incluso tienen escenas con besos… pero recordemos que ‘Ale’ es una mujer casada. ¿Qué piensa su esposo de esta situación? La estrella de Univision contó en una entrevista con Mamás Latinas la forma en la que Aníbal Marrero ha manejado la situación.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero tienen ocho años de casados

La presentadora compartió que sí hubo escenas fuertes, pero que fueron las menos. “Fueron piquitos, y besitos bien sanos. Solo hay una escena que tengo unos besos medio apasionados”, detalló. Luego de la filmación, Alejandra llamó al papá de su pequeño Matteo y le contó todo lo que había sucedido, e incluso le ofreció enviarle los videos de dichas escenas para que las viera antes de que estas salieran al aire… pero el coreógrafo se negó.

©@alejandraespinoza En la ficción, ‘Ale’ y José son pareja

“Los grabé y cuando llegué al hotel le hablo a Aníbal y le digo: 'Amor, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que sucedió. Tengo el video. ¿Lo quieres ver ahorita o lo quieres ver en televisión?' Y me dice: 'No, no, no, prefiero verlo en televisión"', reveló ‘Ale’.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza tiene una hermosa familia al lado de su esposo y su hijo

La presentadora, quien también ha aparecido en series como El Último Dragón aseguró que en algún punto tiene que ver esas escenas, y que ella cree que no les dará mayor importancia… pero que, si las cosas fueran al revés, ella no estaría tan tranquila. “Pues tiene que verlos. Claro que sí. Sí los va a ver”, respondió. “Pero, claro como fui yo, pienso que no le va a importar. Si fuese él, a mí sí me importaría. Entonces, no sé, la verdad. Me dijo: ‘Pues claro que voy a sentir algo’. Pero no sé qué vaya a pasar”, agregó.