Poco a poco se han ido revelando más detalles sobre las últimas horas de vida de Kobe Bryant, quien falleció el domingo pasado junto a su hija y siete personas más en un accidente de helicóptero. Uno de ellos es el pacto de amor que el exjugador de los L.A. Lakers tenía con su esposa Vanessa que ahora toma mucha más relevancia, pues ambos habían acordado en no viajar juntos en el mismo helicóptero.

©GettyImages Kobe Bryant y su esposa Vanessa habían hablado de la posibilidad de que sucediera un fatal accidente

A Kobe le agradaba viajar por aire pues, según reveló en el podcast de Alex Rodriguez, The Corp with A-Rod and Big Cat, para él era la forma más efectiva de ahorrar tiempo en el tráfico y así poder invertirlo mejor con sus hijas. Sin embargo, conocía los riesgos de esta decisión, de la que al parecer habló con su esposa.

Según reporta People, la decisión del matrimonio era para tomar precauciones en caso de que un accidente como el del domingo sucediera. Así, uno de los dos estaría seguro y no dejaría desamparadas a sus hijas. Lo más triste del caso es que sucedió exactamente lo que habían previsto, una desgracia a la que se suma la terrible pérdida de Gianna, de 13 años de edad, una de sus cuatro hijas.

Kobe Bryant, un hombre de familia