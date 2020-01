En sus redes sociales, Thalía muestra su faceta más divertida y como pocas estrellas, se deja ver tal cual es en su día a día, pero hay otras cosas que se reserva para sí misma, como sus batallas diarias con los efectos de la enfermedad de Lyme, la cual le fue diagnosticada hace más de 12 años. En una entrevista con Galore, la intérprete de No me acuerdo habló sobre los malestares que enfrenta a diario. “Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo”, reveló a la publicación.

©GettyImages Thalía lleva años luchando contra el Lyme, enfermedad que contrajo durante su primer embarazo

La cantante confesó que estos dolores, los cuales sufre “cada hora de cada día”, solo se pueden comparar –según sus propias palabras—al atropellamiento de un autobús. Thalía, quien es una de las latinas más famosas en todo el mundo, aseguró que el Lyme ha afectado muchos aspectos de su vida, sobre todo su estado de ánimo. “Es una condición que afecta a tu humor, a tu carácter. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”.

©@thalia Debido al Lyme, Thalía cambió su estilo de vida por uno más sano, en el que a diario hay ejercicio y una sana alimentación

©@thalia Aunque no ha sido nada sencillo, la intérprete asegura que la clave de todo es tener siempre una buena actitud

¿Y cómo logra verse así de radiante todos los días? La intérprete, quien está casada con Tommy Mottola y es madre de dos niños, asegura que todo está en seguir un estilo de vida sano, además de mantener siempre una sonrisa, a pesar de los problemas o las dolencias físicas.