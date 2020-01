El prometido de Jennifer, Alex Rodriguez, también compartió su sentimiento y escribió su propio mensaje sobre cómo él y Kobe se hicieron amigos. “Nos conocimos de adolescentes. Seguimos caminos similares. Pasamos de la secundaria a los profesionales y nuestras bebés crecieron juntas”, escribió el exjugador de los NY Yankees. “La gente no sabe esto, pero él era mi entrenador secreto. Me empujó y me motivó, especialmente hacia el final de mi carrera cuando más lo necesitaba. Él siempre estuvo ahí. Incluso después de nuestros días de juego, él estaba ahí para mí. Asistió al último espectáculo de @Jlo en Las Vegas. Apareció en el podcast TheCorp", detalló la estralla del baseball.

©@arod El prometido de Jennifer, Alex Rodriguez, también compartió su dolor

Alex agregó: “La última vez que lo vi fue hace unos meses. Recordaré lo que me dijo sobre lo mucho que amaba a Vanessa y a sus hijas, y que continuó diciendo que no al 99 por ciento de las ofertas, eligiendo pasar el mayor tiempo posible con su familia... Su hija de 13 años. Gianna seguía los pasos de su papá. Era amable, inteligente, cariñosa e iba a ser una estrella", expresó sobre la memoria de su gran amigo y la de su hija, quien había heredado su talento para el básquetbol.