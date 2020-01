Grammy Awards 2020: La lista completa de ganadores

La noche del domingo llevó a cabo la 62a entrega de los Grammy Awards en el Staples Center de Los Ángeles. Si bien el show tomó una nota sombría entre los músicos que lamentaron la terrible pérdida de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, y su hija de 13 años, Gianna; la academia reconoció la destacada labor de los artistas de la música. De forma histórica, la cantante española Rosalía ganó en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo por El Mal Querer. Descubre quién más se llevó a casa el gramófono dorado en esta noche llena de estrellas.

Grabación del Año

Billie Eilish

Álbum del Año

Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

Billie Eilish

Mejor Interpretación Rap/Sung

DJ Khaled featuring Nipsey Hussle y John Legend - Higher



Canción del Año

Billie Eilish - Bad Guy

©GettyImages Billie Eilish ganó por Canción del Año con su hit Bad Guysn

Mejor Álbum Rap

Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Comedia

Dave Chapelle

Mejor Interpretación Country/Dúo/Gurpo

Dan + Shay - Speechless

Mejor Interpretación de Solista

Lizzo



Mejor Álbum Tropical Latino

Marc Anthony - Opus

Aymée Nuviola - A Journey Through Cuban Music

Mejor Álbum Regional Mexicano (Incluído texano)

Mariachi Los Camperos - De Ayer Para Siempre

Mejor Álbum de Rock Latino, Urbanno o Alternativo

Rosalía - El Mal Querer

©GettyImages La cantante española se llevó a casa el premio por Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz - #ELDISCO

Productor del Año, No Clásico

Finneas

Mejor Álbum Vocal Pop

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Mejor Álbum de Pop Tradicional

Elvis Costello & The Imposters - Look Now

Mejor Interpretación de Pop Dúp/Grupo

Lil Nas X - Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

Mejor Álbum Americana

Keb’ Mo’ - Oklahoma

Mejor Canción de Raíces Americanas

I’m With Her - “Call My Name”

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

Sara Bareilles - Saint Honesty

Mejor Álbum de Música Mundial

Angelique Kidjo - Celia

Mejor Álbum R&B