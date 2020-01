Para algunas celebridades, recuperar su figura tras convertirse en madres es todo un desafío, pues cada organismo es diferente. Sin embargo, otras como Marlene Favela tienen la fortuna de sobreponerse rápidamente a este proceso. Y es que a poco más de tres meses de haber dado a luz a su pequeña Bella Seely, la actriz está muy cerca de logar la figura que tenía antes de su embarazo.

©@marlenefavela Marlene Favela y George Seely se convirtieron en padres de Bella el 12 de octubre de 2019

A través de sus redes sociales, la estrella de novelas como Pasión y poder publicó una fotografía en la que se aprecia usando dos de sus grandes aliados en esta etapa: un sostén con soporte y un short de talle alto. Fiel a su forma de ser, Marlene compartió con sus seguidoras las bondades de estos aditamentos e incluso les recomendó donde adquirirlos, ¡qué gran detalle!

©@marlenefavela Así luce la silueta de la actriz a unos meses de haber debutado como mamá

La actriz escribió: “Mi bra tiene el soporte que me ayuda a corregir mi postura, es tan ideal que puedo usarlo todos los días y hasta en proceso de lactancia. Y también mi short es ideal para el uso diario, tiene talle alto, me realza los glúteos y su encaje ultra delgado me encanta, ¡por eso los amo!”.

Además de estas dos piezas, Marlene también ha utilizado una cinturilla para corregir su postura, y por supuesto se ha valido de importantes recursos como sus rutinas de ejercicios y una alimentación sana y balanceada.