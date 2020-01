La intérprete de Me gusta también ha contado con la ayuda de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes se han convertido en sus ‘cómplices’ al momento de hacer sus ejercicios. En su perfil en las redes –donde tiene más de 60 millones de followers—‘Shaki’ compartió un video en el que aparece intentando hacer ejercicio con unas pesas, mientras sus hijos le avientan unas pelotas.

©@shakira La colombiana lleva la cuenta regresiva del evento deportivo, ¡la emoción la tiene al límite!

Jennifer Lopez no se queda atrás... La intérprete también está dándolo todo para hacer del 2 de febrero una fecha inolvidable. En sus redes, compartió un video en el que aparece con un outfit de lo más cómodo para sus ensayos. “Esperando mi señal… ¡Solo faltan 10 días para el Super Bowl LIV! La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Están listos?”, escribió junto a su video.

A unos días del Super Bowl, se compartió el supuesto playlist de las cantantes. Aunque no se sabe si ese listado es real, los fans de ambos están emocionados, pues figuran canciones como Get right, Booty, Chantaje o La Tortura.



El anuncio que no gustó

A través del as redes sociales, se viralizó un poster del Super Bowl en el que aparecen las dos cantantes. Dicho poster ha causado revuelo; y no por ser el favorito de todos, sino por su estética. Miles de usuarios han criticado el cartel, pues aseguran que el diseño es realmente malo. Uno de los elementos que más ha llamado la atención de todos es el gran tamaño del balón de fútbol que aparece al centro. Ese mismo elemento cubre una de las extremidades de JLo, hecho que también ha sido criticado.

©Redes sociales El diseño, el cual se hizo viral en las redes, ha obtenido críticas negativas