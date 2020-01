“No sé por qué lo hicieron, no sé si hubo mano negra detrás de toda esta mala publicidad que trataron de darme”. William expresó el profundo cariño que siente por ese país, lugar en el que su carrera como actor alcanzó su punto máximo. “No sé quién fue el que creó todo esto, me da pena porque es un país al que yo adoro con mi vida, yo me siento parte mexicano, soy quien soy gracias a México”.

La última vez que vimos al cubano como protagonista de un melodrama fue en La Tempestad, hace siete años.

Triunfando en Estados Unidos

En cuanto a cine y proyectos en Estados Unidos, William debutó en Hollywood en el filme The Single Moms Club (2014), además de aparecer en la película Addicted. En 2017, tuvo una participación en la última película de la saga Resident Evil: The Final Chapter. Y un año después, se unió a la serie Star, producida por Fox.

A finales del 2019 se estrenó como productor con la película En brazos de un asesino, la cual también protagonizó. El año pasado también fue uno muy importante, pues desarrolló su faceta como empresario y abrió su restaurante Level29, el cual ha recibido críticas favorables.