Gabriel Soto e Irina Baeva vuelven a generar controversia, esta vez en el mundo virtual, en donde un like, un comentario o un emoji son declaraciones oficiales. ¿Y qué decir de un unfollow? El simple hecho de dejar de recibir las actualizaciones de una persona en las redes sociales hace ruido entre los internautas, quienes de inmediato sospechan de una mala racha entre dos personas. Y eso precisamente es lo que parecía suceder entre la pareja, pues de un día para otro la rusa dejó de ser amiga de su novio en las plataformas virtuales.

©@irinabaeva Irina Baeva dejó de seguir a Gabriel Soto en las redes sociales. ¿Pista de un problema entre los dos?

Sin embargo, Gabriel Soto salió a explicar la situación y a calmar los rumores que surgieron en torno a ello, pues más de uno aseguró que entre la pareja había problemas. "Hice una actualización de mis contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos", comentó a varios medios el protagonista de Soltero con Hijas a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El papá de Elissa Marie y Alexa Miranda aclaró que si algún día él y su pareja voluntariamente dejan de seguirse en las redes sociales, no es sinónimo de una ruptura. "No tenemos por qué no seguirnos, si no nos seguimos en Instagram, no pasaba nada, nos seguimos por todos lados, juntos", dijo.