Luis Fonsi es uno de los artistas cuyo talento ha llevado la música latina a volar por latitudes nunca antes soñadas. Para muestra, un botón: Despacito, su popular tema, ha quedado registrado como un parteaguas en la historia moderna al romper todo tipo de récords en la industria musical y su aporte a la consolidación del género urbano como el nuevo pop mundial es incalculable. Precisamente al hablar de sus “vuelos” a nivel profesional, el puertorriqueño tiene, literalmente, varias millas recorridas en los cielos.

Durante una amena entrevista realizada por La Hora ¡Hola!, el coach de La Voz US (Telemundo) habló sobre una de sus grandes pasiones: el paracaidismo, deporte que practica desde muy joven.

“El paracaidismo siempre ha sido algo que me llamó mucho la atención de niño y cuando cumplí mis 18 años siempre dije que voy a tomar mi curso. Siempre he sido como muy arriesgado y siempre me ha gustado, como que ando en busca de la adrenalina, de la velocidad [...]”, expresó en plática con Cristian Carabias.

©@luisfonsi Luis Fonsi es amante de la adrenalina y suhobbie es el paracaidismo



Fonsi reveló que obtuvo su licencia de paracaidismo siendo tan solo una adolescente, a pesar de que su madre no estaba del todo de acuerdo con que siga sus instintos aventureros que podrían poner en riesgo su vida.