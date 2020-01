Admiración mutua

En la pasada entrega de los Golden Globes, también tuvieron un momento ‘especial’. Cuando Brad pasó por su premio como Mejor Actor de Reparto en Once Upon a Time in Hollywood, ofreció un discurso de agradecimiento y por supuesto, las cámaras se enfocaron en ‘Jenn’, quien parecía de lo más conmovida por el gran logro de su ex.

En los SAG –donde ambos fueron premiados—Brad demostró cuanto admira a su ex pareja. Mientras ella recogía su premio a Mejor Actriz en una serie dramática por The Morning Show y daba su discurso, él no perdió detalle de ello en el backstage y esta imagen se hizo viral.