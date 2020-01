La ternura e inocencia de Giulietta, la hija de Ana Patricia Gámez, cada día conquista más a los seguidores de mamá. A su edad la imaginación es una cosa maravillosa que la hace creer en la magia y que en su casa suceden cosas fuera de lo común todas las noches. Y es que la niña de cuatro años está convencida de que hay un hada que los visita, y a quien le gustaría saludar. Por ello es que la pequeña intenta estar despierta lo más tarde posible, una misión en la que no ha tenido éxito, pero su mamá y su abuela le dieron una solución para llamar su atención.

"Me necesito despertar a la medianoche, pero no puedo porque siempre estoy dormida... y ya no la puedo ver", explica la pequeña a su abuela Abi. Al ver su problema, la señora le sugirió que le escribiera un recadito a la pequeña hada por si le ganaba el sueño.

©@anapatriciatv Giulietta está convencida de que un hada visita su hogar a la medianoche

"Lo más importante es mi nombre", dijo la pequeña mientras demostraba que ya sabe escribir. Muy coqueta con un vestido de princesa de La Bella y la Bestia, Giulietta dibujó un corazón para el hada, con el que le dice que la ama.

