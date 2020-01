Además de ser una de las cantantes más famosas en la industria y de haber consolidado junto a su esposo su restaurante Estefan Kitchen, Gloria Estefan va por más. La interprete de origen cubano incursionará en el mundo de los talk-shows, acompañada de su hija Emily Estefan y de su sobrina, Lili Estefan. El pasado miércoles, la artista anunció la firma de un contrato con Facebook Watch para hacer la versión latina del programa Red Table Talk, de la presentadora estadounidense Jada Pinkett Smith.

©@emily_estefan Lili Estefan junto a su prima Emily y sus tíos Gloria y Emilio con Jada Pinkett Smith

Esta nueva versión llevará por nombre Los Estefan, y a lo largo del programa, se discutirán temas de interés familiar, social, e incluso se abordarán situaciones personales desde el punto de vista de cada una de las presentadoras.

“Cuando nos vinieron con la idea, a mí personalmente me gustó mucho porque, durante muchos años, han tratado de que yo hiciera un talk-show y no me gustaba la idea de tener que estar todos los días pensando en temas”, indicó la estrella durante una entrevista con la agencia Efe.

©GettyImages

Gloria, Emily y Lili Estefan participaron en la convención anual de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (NATPE), en Miami, donde presentaron el proyecto digital junto con Jada Pinkett Smith Mina Lefevre, encargada de desarrollo y programación de Facebook Watch.

©GettyImages En una entrevista con la agencia Efe, Gloria Estefan comento que ‘Los Estefan’ se producirá al sur de Florida

Gloria Estefan compartió que están buscando la locación perfecta para llevar a cabo el programa, pero que, definitivamente no podría ser en su casa. “Vamos a buscar el lugar perfecto, sería bueno en mi casa, pero no sé si los cinco perros dejarían escuchar porque no paran”, bromeó.

La cantante de Mi buen amor confesó que en otras ocasiones le habían propuesto hacer programas como de telerrealidad, algo similar The Osbournes o Keeping Up with the Kardashians. Sin embargo, declinó esas ofertas. “Ya muchas cosas de nuestras vidas son públicas para también hacer un programa sobre eso, además que cuando pones una cámara y una luz ya no es algo tan real”, explicó.

Sin duda, Los Estefan será uno de los shows más esperados de este 2020 y podría ser que veamos a grandes personalidades del mundo hispano en su mesa hablando de temas delicados, como Dayanara Torres y su lucha contra el cáncer, Jennifer Lopez y su vida amorosa, o hasta famosos como Enrique Iglesias, Shakira o Thalía.

Red Table Talk, toda una sensación

Debido al éxito del programa en Internet, Facebook Watch renovó el contrato de Pinkett Smith hasta 2022. Red Table Talk cuenta también con la participación de la hija de Jada y Will Smith, Willow, y de su madre, Adrienne Banfield-Norris.