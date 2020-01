Shakira muestra su lado más íntimo como nunca antes vista

A pocos días de su gran esperada participación junto a Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl 2020, Shakira ha dejado a todo sus fans boquiabiertos al compartir un momento íntimo que retrata una de sus facetas más interesantes y que es la base de su gran éxito a nivel mundial. Recientemente, la barranquillera publicó en sus redes sociales el proceso creativo de su más reciente éxito Me gusta, el cual canta en colaboración con Anuel AAen el que se aprecia a la artista colombiana en todo su esplendor musical.

Loading the player...



En el clip vemos a una Shakira al tanto de cada uno de los detalles del tema e involucrada desde un principio en el ritmo y compás de su nuevo sencillo que ya ha capturado la atención de sus millones de seguidores.

“Componiendo Me Gusta!”, escribió la pareja de Gerard Piqué. Asimismo, se puede ver como Shak tuvo el acierto de incluir en el intro el famoso estribillo del tema Sweat (A La La Long) que pertenece a la clásica banda jamaiquina Inner Circle.

©@shakira Shakira acaba de lanzar su más reciente éxito Me gusta junto a Anuel AA

¿Es my loco eso de decir? ya que todo el mundo está “sampleando”, pues “sampleemos” eso. Si esa gente a sampleado a Shaggy, por qué yo no puedo samplear a Inner Circle, ¿qué tienen ellos que no tenga yo?”, se le escucha decir entre risas a la artista.

En otro momento, Shakira luce de lo más relajada y cómoda junto a Annuel AA, quien parece estar sorprendido por la experiencia tan grata de componer junto a la estrella colombiana.