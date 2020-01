Durante el estreno de la película Los Leones en Miami, Florida, la cual es protagonizada por Clarissa Molina y Ozuna, tuvimos la oportunidad de platicar con Geraldine Bazán sobre sus planes para este 2020 tanto a nivel profesional como personal. La actriz mexicana interpreta a Kala en el film, una mujer que llega a dividir a los personajes con su belleza y personalidad. Sin embargo, en la vida real el único distanciamiento que ha tenido tiene que ver con el padre de sus hijas, el actor Gabriel Soto, de quien se separó en 2018.

©@geraldinebazan Geraldine Bazán en el estreno de la película Los leones, en Miami, Florida

“He empezado este año con la mejor energía con metas claras y objetivos que me ayuden a llevar un ritmo de vida saludable para poderlo disfrutar junto a mis hijas. Me he dado a la tarea de disfrutar la vida a diario”, expresó a HOLA! USA.

Y es que recientemente, la noticia de una posible boda a puertas entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha capturado la atención de la prensa y al preguntarle su opinión al respecto, nos dijo lo siguiente: “Lo único que voy a decir es que estoy tranquila y en paz conmigo misma, eso es lo que verdaderamente me importa”, comentó.

©@geraldinebazan La actriz mexicana afirma que está tranquila y feliz junto a sus hijas

Desde que Geraldine y Gabriel decidieron tomar caminos separados, el tema medular entre ambos tiene ver con el cuidado y tiempo compartido que pasan con sus hijas. Hace unos meses, Bazán expresó su malestar con unas imágenes que su exesposo publicó en sus redes en las que se veía a sus pequeñas junto a su actual pareja.

En varias ocasiones, Geraldine ha expresado que no le agrada la idea de que sus hijas pasen tiempo con la actriz rusa e incluso reveló que no tenía conocimiento de que las niñas ya la conocieran en persona.