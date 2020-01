El paso de Giulietta por el foro de televisión no se limitó sólo a estar frente a las cámaras. La niña también pasó por el área de maquillaje, en donde sacó a relucir su lado más coqueto. "Traes otro peinado diferente, e has peinado como tres veces ya", dijo la feliz mamá antes de que la pequeña presumiera su trenza de "pescadito".

©@anapatriciatv A Giulietta le encantó ponerse en manos de la maquillista y peinadora para lucir muy linda

Feliz de mostrar otro arreglito más, la hermana mayor de Gael le mostró a mamá que le habían rizado las pestañas. "Ella quería ser como tú con el rizador de pestañas", dijo la maquillista para explicar la nueva mira da de la niña. "Me volví hermosa porque me las hicieron largas. Me las pusieron redonditas", explicó coqueta mientras su mamá pensaba en que su papá podría regañarla. Pero Giulietta tenía un plan: "Cierro los ojos para que no me vea", dijo con sencillez.