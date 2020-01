Aunque Kim Kardashian es toda una celebridad, como cualquier madre enfrenta las situaciones más comunes con sus cuatro hijos. El pasado lunes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians vivió una de esas ‘pesadillas’ cuando sus hijas North y Chicago tomaron un lipstick rojo e hicieron de las suyas al usar el labial en su carita ¡y pintar uno de los sillones de su casa!

©@kimkardashian Así quedó la carita de ‘Chi’, luego de que North la pintara

Todo sucedió cuando North West usó el labial de su mamá para pintar la carita de Chicago y hacerla ver como un payasito. La niña de dos años se puso a jugar en el impecable sillón de Kim y sin querer, lo ensució.

©@kimkardashian La estrella lamentó que sus hijos dañarán sin querer uno de sus sofás

Pero la travesura de North no paró ahí, pues también usó el labial en sí misma y en su hermano, Saint, de cuatro años. “Así que North decidió convertirse en un payaso”, escribió la esposa de Kanye West en sus redes sociales, tras compartir una serie de imágenes documentando las ‘diabluras’ de su hija mayor.

©@kimkardashian Saint fue otro de los ‘afectados’ por las hábiles manos de North

Esta no es la primera vez que Kim da un vistazo a sus fans sobre las travesuras de sus hijos. Hace tiempo, publicó las fotos de un berrinche que hizo North por usa unas botas de animal print. La empresaria le pidió a su hija que se las quitara y que las guardara en su lugar, a lo que la niña se soltó a llorar, haciendo una rabieta que causó revuelo en las redes sociales.