Sin embargo, al analizar cuidadosamente la letra del tema, Yatra dice esto y juzgue usted según la información servida al inicio de esta nota: “Entre tanta gente, yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes [...] Tú de 19 yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez”, comienza la canción que podría ser la descripción del momento en que conoció a la hija de Enrique Iglesias. Y que tal esta frase para los suspicaces: “Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas”, lugar en el cual ambos se conocieron en 2018.