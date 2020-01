©@alejandraespinoza Su hijo Matteo aún no sabe que mamá sale en ahora en telenovelas

¿Y eso lo dice porque se pone un poquito celoso?

Un poquito celoso, porque si de repente estoy jugando con él y alguien viene es como que: “ay…me quitan a mi mamá”. Entonces, le hice una prueba porque quería ver si él podía recibir bien el hecho de que yo estuviese en una novela hablando con alguien más, con otro nombre y le puse un clip de [una escena] El Dragón en el que estoy hablando con una persona y digo: “te voy a pasar a mi hermano” y en esa novela mi hermano es Sebastián Rulli y cuando él vio eso, me empezó a preguntar: “pero, ¡ese no es tu hermano!” Entonces él no entendía que era un personaje y me empezó a alegar que dónde estaba mi hermano… ya esa fue mi señal para saber que no está preparado.

¿Y si te llega a ver en la novela, qué pasaría?

No creo que la llegue a ver porque es a las 10 de la noche. Él se duerme a las 7 p.m. y al día siguiente tiene que levantarse temprano y si en algún momento la ve, pues me tendré que sentar a explicarle perfectamente con lujo de detalle cómo se hace absolutamente todo, porque Matteo es muy despierto.

¿Tienes escenas de besos?

Sí, tengo…

¿Cómo va a ser ese tema con Matteo?

No sé. Solo espero que no las vea… pues, si nadie se las enseña, no se las voy a enseñar… este… ¡no, pobrecito, no! Si me ve en una telenovela, ¡se muere!, creo que no le va a gustar.

¿Cómo crees que vaya a reaccionar?

Mal, mal… si a él no le gusta que yo me bese con Aníbal en frente de él. Si yo soy su mujer, él me lo ha dicho. No va a soportar que nadie me abrace. No me lo quiero imaginar porque en serio, él a mi esposo, a su papá, le dice: “ella es mi mujer”.

©@alejandraespinoza Alejandra confiesa que el pequeño Matteo es muy protector y celoso con ella

¿Te ves entregada de lleno a la actuación o es algo que harás paso a paso?

Me gustaría, no lo sé. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy pensando seriamente en lo que quiero hacer conmigo misma. Mis prioridades han cambiado. He cambiado mucho en mi forma de pensar, en las cosas que quiero hacer, en las cosas que quiero lograr, en por qué las quiero lograr. La actuación era algo que estaba en mis planes y es algo que requiere de mucho tiempo fuera de casa, requiere de mucha preparación. Pienso en todo ese tiempo que no estaré con Matteo y me aterra, pero me llena de ilusión también.

¿Sueñas con llegar a tener un papel protagónico?

Siempre pienso mucho antes de hacer cualquier cosa en mi esposo y en Matteo, que tanto va a afectar eso en nuestra relación como pareja o mi relación con mi niño y también que tanto va a aportar a nuestra economía. Estoy deseosa de que en algún momento me den la oportunidad de un protagónico y si llega pues, obviamente... ¡¿en dónde firmo?! Pero, estamos hablando de algo que quiero hacer una vez. No sé si quiero toda la vida estar haciendo eso. Estoy en una crisis de tomar decisiones, de pensar qué quiero. Quiero también que Matteo me vea mañana y se sienta orgulloso de mí. No quiero nunca en la vida que mi hijo se quede con ganas de hacer algo por nadie, menos por mí, entonces como voy a dejar de hacer las cosas si yo quiero darle ese ejemplo a él.