“Esta es la tierra de los sueños y de hecho tenerte aquí nos inspira a todos, nos inspira a que los sueños sí se pueden lograr. Gracias por estar aquí y bienvenido a Los Ángeles”.

©@ch14_ Así reaccionó ‘Chicharito’ al mensaje de bienvenida de su connacional

‘Chicharito’ reaccionó al mensaje de Eugenio y agradeció sus buenos deseos, además de desear encontrarse pronto en su nuevo hogar.

Despedida del Sevilla

En su perfil, Javier ‘Chicharito’ Hernández compartió un mensaje de despedida del Sevilla FC en el que agradecía a todos por las oportunidades.

“Me despido de un club en el que estuve poco tiempo, pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del fútbol. Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que, si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo”, indica Javier en su adiós.

“A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando mi pasión. Me voy tranquilo y contento, porque di todo por este club. Es difícil decirle adiós a una ciudad tan increíble como Sevilla, pero me despido muy agradecido con ella y toda su gente que desde el segundo uno me trataron muy bien”.

Para concluir su mensaje, el mexicano de 31 años deseó lo mejor al Sevilla FC, sí como al cuerpo técnico que siempre lo apoyó.

©@sarahkohan Esta es la segunda vez que ‘Chicharito’ y su familia se mudan en siete meses

‘Chicharito’ recibió el apoyo de sus fans, así como de su esposa, la modelo Sarah Kohan, quien comentó el post con un emoji en forma de corazón. Ahora, Javier Hernández junto con su familia prepararán su mudanza a Estados Unidos, tras residir unos meses en España.