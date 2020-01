Taylor Swift quiere pasar más tiempo en casa

Mientras los fans de Taylor Swift esperaban a que anunciara más fechas en vivo para sus conciertos, la cantante sólo tiene una cosa en mente: quedarse en casa el mayor tiempo posible junto a su mamá. "Esa es la razón. Quiero decir, no sabemos qué va a suceder. No sabemos qué tratamiento vamos a elegir", explicó al mismo medio.

©@taylorswift Taylor Swift pocas veces habla sobre los detalles de su familiar

"Quería poder actuar en lugares en los que no había actuado tanto, y hacer cosas que no había hecho antes, como Glastonbury. Siento que no he hecho festivales desde el principio de mi carrera. Son divertidos y unen a las personas de una manera genial", agregó sobre los deseos que tiene a futuro en su carrera musical, aunque por ahora el panorama no está claro.