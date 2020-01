“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”, dijo a gritos ante la mirada del público, el jurado y el aplauso de algunas de sus compañeras.

©@jessyvorozco Miss Colombia se expresó ante el aplauso de otras participantes

Pero, ¿qué provocó la reacción de Miss Colombia?

Al parecer, Jesenia y las demás concursantes fueron testigos de varias irregularidades durante el certamen. Al principio, en la ronda de eliminación de las 60 participantes, todo estaba en orden. Sin embargo, el día del show, el presidente de la organización, Van Pham, fue el encargado de hacer algunos cambios.

©@jessyvorozco Miss Global se celebró el pasado 18 de enero

De acuerdo con información de medios internacionales, la representante de República Checa -y ganadora de este año- fue agregada a la ronda de 10 semifinalistas. Para la siguiente fase siete chicas más se integraron y se decidió que 11 Misses pasaran a las rondas finales. Fue entonces cuando Miss Colombia alzó la voz.

El discurso de Jesenia en el escenario no fue el final de su protesta. En sus redes sociales se refirió al tema un par de veces más. "Que gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente, todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable", escribió luego del show de belleza.

©@jessyvorozco Jesenia continúa alzando la voz para evitar que este tipo de actos pasen desapercibidos

"Me levanto a las cosas justas, amo la justicia, la gente honesta, estoy 100 por ciento en contra de la corrupción. Amo al pueblo mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo", escribió en una publicación reciente. "Lástima que en los países latinos pasen cosas así. Gracias al pueblo humilde de México a la gente linda. No a la gente que se cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres. Que experiencia tan incómoda fue el @missglobalofficial qué triste que termine así", agregó.

Hasta el momento, los organizadores del certamen no han hecho declaraciones al respecto y llamó la atención que algunos de sus perfiles en las redes sociales sean privados.