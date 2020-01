Lili Estefan cumplió uno de sus anhelos más grandes: conocer a Céline Dion. El pasado fin de semana, la cantante ofreció un concierto en Miami como parte de su Courage World Tour, y la presentadora de El Gordo y la Flaca tuvo la oportunidad de conocerla en el backstage del American Airlines Arena. A este evento también acudieron Gloria y Emilio Estefan, quienes iban acompañados por su nieto Sasha.

©@liliestefan La presentadora cumplió uno de sus más grandes anhelos

En sus redes sociales, Lili publicó un video en el que aparece junto a Céline, quien aparece con un semblante sonriente, a pesar de estar pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

La intérprete de My heart will go onsufrió la pérdida de su madre, Therese Dion, el pasado viernes 17 de enero. La muerte de la señora se dio unos días después del cuarto aniversario luctuoso del esposo de la cantante, el productor René Angélil, y de uno de sus hermanos, Daniel. De hecho, en el show del viernes en Miami, Céline hizo un emotivo homenaje para su ‘Maman Dion’ — como le decía de cariño a su madre— e interpretó el tema Somewhere Over the Rainbow.