Fernando Colunga es uno de los galanes más codiciados de la pantalla chica, pero también es uno de los más reservados con su vida privada. Su nombre jamás ha estado envuelto en la polémica, ni ha llamado la atención en los titulares por cuestiones personales; al contrario, su trabajo en a televisión es el que lo ha posicionado. En contadas ocasiones, el galán mexicano ha habado acerca su faceta más personal, dejando ver que es un hombre que cuida al máximo su privacidad. En una entrevista con el programa dominicano Noche de luz, el galán de telenovelas explicó la razón por la cual no habla de sus romances y del porqué no tiene hijos.

©GettyImages La última vez que vimos a Fernando Colunga en una telenovela fue en 2016, en la producción de Pasión y poder n

El actor, quien tiene en su haber más de 20 novelas, abrió su corazón y reveló que el hecho de tener hijos era una ilusión que tenía en mente desde hace tiempo, pero que por alguna u otra razón, el destino no ha querido que debute como padre. “Yo me veía desde hace un montón con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma”, comentó. “Así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado”.

©GettyImages El actor explicó que no tener hijos es uno de sus sueños más grandes desde hace tiempo

La periodista que lo entrevistó le preguntó si se sentía como un hombre pleno, a lo que Colunga respondió: “Soy alguien que cuando hace su suma, son más números verdes que rojos”.