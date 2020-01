Los tratamientos de Dayanara consisten en radioterapias e inmunoterapias, por lo que no ha perdido su abundante cabellera ni ha presentado otros efectos, pero sí ha tenido otras complicaciones como dolores intensos. “Ha sido un año fuerte, especialmente para mi cuerpo... dolores musculares, de espalda, hombros, cuello y cansancio”.

La también actriz explicó que, a pesar de esas dolencias físicas, su doctor le da permiso de viajar con los cuidados necesarios. “Mi oncólogo solo me permite viajar si estoy protegida, ya que por mis tratamientos, mis defensas están bajas”.

Torres, de 45 años, aseguró que vivir el cáncer de piel ha dejado en ella grandes lecciones. “Yo solo sé, que nada me detiene y sigo fuerte a pesar de que a veces mi cuerpo no escucha a mi mente. Éste ha sido mi mayor aprendizaje...”.

Dayanara, quien culminará su tratamiento médico en marzo, concluyó su mensaje con las siguientes palabras: “Al final del día sé que la vida tiene algo maravilloso para mí… porque amo la vida, porque amo a mis nenes, porque me encanta el color cranberry, porque quiero vivir, porque sé que con mi ejemplo alguien se puede salvar”.

Sus hijos y su madre son su fortaleza más grande

Dayanara, quien ganó el concurso de baile de MQB en 2017, contó en una entrevista con HOLA! USA la forma en la que sus hijos la han apoyado en este capítulo de su vida, al igual que su madre, la señora Luz Delgado, quien le ayuda a cuidar de Ryan, el menor de sus do hijos adolescentes.

“Es difícil porque tengo niños que, y están grandes, que se asustan. Mi hijo ahora vive en Nueva York, está en la universidad. Yo sé que se preocupa, me llama casi todos los días y eso me hace sentir bien, también eso me dice que me extraña, y el chiquito todavía en casa y gracias a mi mamá que puedo venir aquí, y mi mama se encarga del chiquito”.

