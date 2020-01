¿Una historia de amor o de acción?

La feliz mamá de cinco pequeñas no quiso dar más detalles sobre este esperado regreso, aunque sí negó que se trate de una serie de acción o de narcotráfico, como con las que Telemundo se ha hecho fama. "Me encantaría, pero no va a ser por ahí", dijo tratando con muchas fuerzas guardar el secreto.

©@jackybrv Jacky por ahora está enfocada en su trabajo como presentadora de La Voz...

Por ahora, Jacky Bracamontes está feliz como presentadora de La Voz..., en donde comparte cámara con Alejandra Guzmán, Luis Fonsi, Wisin y Carlos Vives. Y aunque no es el caso, la exreina de belleza no descarta aparecer en una serie con más acción: “Pero eso me encantaría más adelante. Y ya no les puedo decir nada más”, dijo contenta por los proyectos que podría concretar más a futuro.