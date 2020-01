Ex de Sherlyn afirma que no quiere ser el padrino de su hijo

En diciembre pasado, Sherlyn anunció que estaba cumpliendo uno de sus más ansiados sueños al convertirse en madre soltera por medio de una inseminación artificial realizada en Nueva York. Tras darse a conocer la buena noticia, la también cantante ha recibido un sinfín de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores, así como también de sus amigos y colegas del medio.

©@sherlyny Sherlyn anunció su embarazo en diciembre de 2019

Del mismo, su última pareja e integrante del dúo Río Roma, José Luis Ortega, manifestó su alegría por el logro tan anhelado que realizó su ex al convertirse en mamá y durante su encuentro con la prensa en México respondió a la intrépida pregunta sobre la posibilidad de convertirse en padrino del bebé que nacerá en este año.

“No sé, no creo que pase. Me han invitado varias veces a ser padrino y muchas veces he dicho que no porque tienes que tener un compromiso muy real, no es cualquier cosa ser padrino”, expresó.

©@joseluis_roma José Luis Roma habló sobre el embarazo de su expareja, Sherlyn

Sin embargo, aclaró que a pesar de no asumir dicha responsabilidad, se siente emocionado de saber que su exnovia está disfrutando de su maternidad. “Estoy feliz porque yo creo que es una de las etapa demasiado bonita, una de las etapas más hermosas como mujer es tener un bebé así que estoy deseándole lo mejor”, declaró.

Y como todo un caballero, el también compositor salió en defensa de Sherlyn ante los comentarios que ponen en duda la veracidad del proceso de fertilidad por el cual optó la intérprete mexicana.

©@sherlyny José Luis Ortega fue la última pareja de la actriz mexicana

“Yo creo que poner en tela de juicio las palabras de una mujer es violencia. Creo que todos debemos cuidar la reputación de las mujeres ante todo y me parece bien que estén juzgando lo que dice ella. Es una decisión súper valiente, yo se la aplaudo y veo que se la está pasando bastante bien”, puntualizó.