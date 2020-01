Fernando Colunga aclara rumores sobre supuesta cirugía facial

Fernando Colunga es, sin duda, uno de los galanes de telenovelas más queridos y admirados en el medio artístico. Así lo acreditan sus 20 años de carrera profesional como protagonista de un sinfín de melodramas en la pantalla chica. Sin embargo, la poca presencia que ha tenido durante los últimos meses en las cámaras ha generado una especie de mito alrededor de su figura que van desde sus aspecto físico hasta su hermética vida amorosa.

©GettyImages Fernando Colunga hizo frente a las críticas sobre su supuesto arreglo facial

Las más recientes especulaciones en torno a él descansan en las supuestas cirugías a las que se habría sometido el actor para lucir un rostro más lozano, ya que cada vez que aparece de manera esporádica ante a prensa, se le ve más joven y guapo que nunca.

Para nadie es un secreto que Colunga siempre ha cuidado su apariencia y cada vez que lo vemos en público luce de lo más elegante. Durante su aparición en el programa dominicano Noche de Luz, el histrión se animó a hacerle frente a los rumores y respondió de manera contundente a quienes afirman que se hizo algo en la cara.

©GettyImages El galán de 53 años afirmó que siempre ha cuidado su apariencia física

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y esto es una constante, cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o cuando haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad”, señaló el mexicano en referencia a las supuestas seis cirugías estéticas que se habría realizado.

Además de atribuir su excelente apariencia a su genética, Colunga recalcó que toda la vida ha llevado un ritmo de vida saludable y alejada de los vicios.

“Sé que hay gente que te ve y te dice: ‘¡ah, es que ya se arregló la cara!’ No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución [de cuidarme], ¿por qué? porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien”, expresó.

©GettyImages Colunga es uno de los actores más populares y queridos de la pantalla chica

Y prosiguió: “Mi genética me ha ayudado, pero también me ha cuidado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido y que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir que ‘soy lindo y bueno’, sino porque tengo un compromiso de trabajo en donde tengo que dar la cara”, recalcó.