La carismática copresentadora del matutino Despierta América (Univision), Francisca Lachapel, está viviendo uno de los capítulos más emocionantes de su vida desde que se comprometió con el empresario italoamericano Francesco Zampogna en 2018. A partir de ahí, los planes de boda la tienen muy emocionada y aunque no ha podido dar muchos detalles de la misma, parece que ahora sí está concentrada en la planificación de lo que será su paso por el altar.

©@franciscalachapel Francisca Lachapel está un paso de llegar al altar

A pesar de lo mágico que será ese día, organizar una boda es un proceso que puede ser un tanto estresante. Estamos seguros que Francisca no quiere perder de vista un solo detalle y entre la lista de los invitados, el lugar, el vestido, la ceremonia y demás cosas, la exNuestra Belleza Latina expresó que está un tanto agobiada.

“¿Por dónde se supone que debo empezar? esta es la cara que pones cuando te enteras de la lista interminable de cosas que se deben hacer para organizar una boda”, escribió en sus redes junto a una fotografía en la que aparece con un look que expresa su ansiedad.

©@franciscalachapel La presentadora dominicana se encuentra un tanto ‘agobiada’ por los preparativos de su boda

Aunque parezca que Francisca no tenga un panorama claro y que sus ideas estén un poco de cabeza, estamos seguros que su boda será perfecta, tal y como lo soñó.

Varias de sus compañeras y otras exReinas de Nuestra Belleza Latina han compartido con la presentadora algunas sugerencias para sosegar sus ánimos, ya que muchas de ellas ya se han casado. Aleyda Ortiz comentó: “Ahora me entiendes, lol, pero es bello el proceso, enjoy”. “Es súper fan!!! No te agobies! Enjoy it!!!! Una buena wedding planner is a MUST!!!”, escribió Melissa Marty.

©@franciscalachapel En diciembre de 2018, Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se comprometieron en Dubai

Hace unos meses, Francisca dio el primer paso en su empresa matrimonial al empezar a jugar con algunos estilos de vestidos de novia que podría usar. Entre tanto, la futura novia tampoco ha revelado a ciencia cierta si ya se decidió por algún traje en particular, un secreto que podría mantener bien guardado hasta el mismo día de su boda.