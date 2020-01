Los últimos días han sido difíciles para Águeda López, la esposa de Luis Fonsi. La modelo se enfrentó a la desgarradora noticia de perder a su padre a principios de año, lo que la tiene bastante triste. En sus redes sociales, además de compartir la sentida noticia, envió un mensaje para su padre, a quien extraña demasiado y recuerda con mucho cariño.

©@aguedalopez21 Águeda López reveló que hace dos semanas falleció su papá

"Hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés", escribió la modelo española para sorpresa de sus seguidores, quienes no se imaginaban el terrible momento por el que atravesaba. A pesar de que entiende que su padre se haya ido, en su corazón aún prevalece un gran dolor. "Acepté la voluntad de Dios y entendí que es Ley de Vida, pero eso no hace que me duela menos", agregó.

Loading the player...

"Un amigo me dijo que la pena de perder a un padre nunca se va, que sólo aprendes a vivir con ella. Y aquí voy papá. Un día a la vez", continúo Águeda. Palabras desgarradoras que a más de uno de sus seguidores les conmovió en el alma. La esposa de Luis Fonsi agregó la fecha 01-01-20, en la que su padre se adelantó a un descanso eterno.